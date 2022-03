Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Krimmi vallutamine piisavalt häiret ei andnud 

Foto: PA Images/Scanpix

„Ukrainas toimuv on venelaste läbimõeldud plaan, kuid läänele tuli see invasioon tervikuna üllatusena. Lääs mõtles, et Venemaa ei julge, aga Putin julges,“ ütles intervjuus erukindral Ants Laaneots. Eesti Päevaleht pani esikülje ülanurka suurelt teate „Lihunik Putin“.