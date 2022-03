UKRAINA TEE VABADUSELE: oma riigi eest võideldi juba 17. sajandil 

ME EI ALISTU!: Ilja Repini kuulus maal „Zaporoožlased kirjutavad sultanile kirja“. Lühidalt öeldes oli Zaporožje Setši kasakariigi vastus Türgi sultani allaandmisettepanekule üsna sarnane sellega, mida vastasid Maosaare piirivalvurid Venemaa sõjalaevale. Foto: Vidapress

Suurriiklik ideoloogia pasundas täiel jõul, et on olemas vaid üks ühtne suurvene rahvas, millest vaenlase riugaste tõttu vahepeal eraldati väikevene ja valgevene rahvakillukesed, mis nüüd tuleb sulandada tagasi suurvene rüppe. Tuttav retoorika? Jah, aga hakkas levima mitte praegu, vaid 19. sajandil venestamise käigus. Ehk toetub just sellele ka Venemaa president Vladimir Putin, kes väidab kogu maailmale, et pole olemas ei Ukrainat, Ukraina riiki ega ukraina rahvast, on vaid iidsed suurvene alad - vaatamata sellele, et isegi Jossif Stalin ei eitanud ukraina rahva olemasolu? Ukraina rahva ja riikluse probleemid on keerulised ja olnud ägedate diskussioonide objektiks läbi aegade, ulatudes mitmesaja aasta taha. Kuidas aga kujunes Ukraina tee omaette rahvuseks ja riigiks? Selle teekonna olulisematele verstapostidele järgnevalt pilgu heidamegi.