1965: Mossad tappis Uruguays Läti lennuässa, keda pidas „Riia lihunikuks“ 

LENNUÄSS: Herberts Cukurs Läti lennuväe kaptenina. Foto: Vikipedia

1965. aasta kevadtalvel sai Uruguay pealinna Montevideo politsei teate, et ühest äärelinna villast leiavad nad laiba. Alguses Saksamaa uudisteagentuurile saabunud anonüümset vihjet kontrollides leitigi magamistoast suurest vereplekilisest puukastist vanema mehe surnukeha, kasti ümber vedeles viis padrunikesta. Tapetu kõrval oli kiri, et see on lätlane Herberts Cukurs ja mõistetud surma vastutavana teise maailmasõja ajal Lätis 30 000 juudi tapmise eest, milles ta ka ise aktiivselt osales. Alla oli kirjutatud: „Need, kes ei unusta.“