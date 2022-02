Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas simmanilauludest said kõige moodsamad šlaagrid 

Oli 1934. aasta kevad, kui Tallinna Post kirja pani need sõnad ühest tolleaegsest moodsast šlaagrist. Õieti küll pidi see olema maarahva enda kirjutatud simmanilaul, aga sõnade autor, vestekirjanik ja muidu lõbus poiss Priit Kuusik tunnistas kõrvatagust kratsides, et temal kui pesueht linnamehel oli tegelikult algul päris räbal peale hakata. „Ei osanud kuidagi seda õiget soont leida. Pole iialgi käinud ehal ega teinud kaasa maasimmaneil,“ tunnistas Kuusik ja naljatas: „Panin küll kirjutuslauale tuusti heina, et vast annab see mingi ettekujutuse lakast ja üldse sellest maaelust. Ent võta näpust – ainult prahti ajasin kõik kohad täis. Viskasin siis kõik heinad minema ja hakkasin laest otsima inspiratsiooni. Ja see laskuski minu peale ja varsti oli kuulus „Ligadi-logadi polka“ valmis.“