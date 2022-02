Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas riigiisad 1940. aastal rahvast üksmeelele kutsusid 

„Meie peame kõik oma jõu selleks koondama, et meie maal valitseks üksmeel, et kogu meie rahvas aru saaks, kui suurte saatuslike hoopide alla võiksime sattuda, kui läheksime kõrvale sellest joonest, mida meie riik ja valitsus on võtnud…, et mitte end segada suurte võitluste ja verevalamiste keerisesse…kui me seda silmas peame, et meil nii palju on kaotada ja võib olla terve meie rahva tulevik võib kaotamisele tulla, siis koondagem ennast, kodanikud, kui üks mees oma valitsuse ja oma riigi kõrgemate ning kohalike asutuste ümber, ja hoiame kõrgel käe, nagu ütleb piibel, et läheks võitlus mööda meie maast ja rahvast, et võiksime oma riigis rahulikult areneda…“