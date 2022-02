KOGUJA | ŠOKOLAADIPABERITE KOGUJA: kõik algas kassi pildiga šokolaadist, mille paberit õhtuti paitasin 

Aanika Sallo koos Elizabethiga ja tükikesega oma kogust. Foto: Stanislav Moškov

„Tavaliselt tõi päkapikk ühe kommi, õuna või küpsise, aga sellel hommikul oli sussi sees pisike 20grammine šokolaad Nurr! Kollase paberi peal oli valge karvane kassipoeg. Kuna meil olid kodus ainult koerad ja ma polnud õieti elus kassipoega näinudki, siis tundus see paber imeline. Hoidsin seda kui silmatera – vaatasin õhtuti oma Nurrut ja paitasin enne uinumist,“ meenutab Aanika Sallo (52) härdunult oma lapsepõlve ja lisab, et Nurri šokolaad tekitas temas niivõrd tugevaid emotsioone, et sellest sai alguse suur kogumishuvi.