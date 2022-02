KUMMITUSLUGU | LOHU MÕISA LEGENDID: kuidas rehepapp vaimult nähtamatuks tegeva mütsi sai 

Raplamaal Lohul seisab tee ääres mõis, mida ümbritsevad kõrged müürid ei lase praegu eraomanduses olevat valdust piiluda, kuid siiani hästi säilinud mõisakompleks, mille pargist voolab läbi Keila jõgi, on kahtlemata vaatamist väärt. Märkimisväärsed on aga ka mõisaga seotud lood. Sagedastele omanikuvahetustele vaatamata on jutud pea alati kindla isikuga kokku viidavad.