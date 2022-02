VANA AJA TALVERÕÕMUD: hobuseluud uiskudeks, luuavarred suusakeppideks ja kuuseoksad kelguks 

Tüdruk veokelgul 1956. aastal. Foto: Tartu Mänguasjamuuseum

Kui külm liialt ei näpistanud ja õueminekuks oli riideid-jalanõusid piisavalt, leidis juba vanasti lumisel talvel õues alati tegevust. Ehkki talverõõmude nautimiseks on tulnud uued vahendid, nagu näiteks lumelauad ja -tuubid, on lume ja jääga seotud rõõmud põhiliselt ikka samad – olgu lume pildumine ja sellest ehitamine või jääl-lumel libisemine ja hüppamine. Nii mõnigi moodus, kuidas seda teha, on ajalukku jäänud, aga üldiselt on Eesti laste talvised õuetegevused olnud sarnased teiste külmas kliimavööndis elavate Euroopa laste omadega.