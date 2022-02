KUHU KADUS PITKA? 150 aasta eest sündinud suurmehe surma asjaolud on praegugi teadmata 

Foto: Õhtulehe arhiiv

Koolijuht ja ajaloolane Voldemar Pinn on admiral Johan Pitka kohta öelnud: „Ta sündis legendiks, milles kõik nagu tahaksime osalised olla. Ja kuigi teda enam pole, on ta ikkagi meiega, igavesti elava legendina.“ Pitka teeneid Eesti riigi ees on võimatu üle hinnata – olgu või seegi, et just tema nimega seostatakse eestlaste võitlusrühma, mis püüdis keset 1944. aasta sõjakeerist veel viimasena Eestile vabadust nõutada, mille käigus Pitka ise lõpuks teadmata kadunuks jäi. Samas on seda Eesti ajaloo suurkuju raske mingitesse raamidesse paigutada. Ta oli üheaegselt visionäär, meremees, sõjamees, poliitik, ühiskonnategelane, kirjanik, ärimees ja ettevõtja. 19. veebruaril möödub tema sünnist 150 aastat.