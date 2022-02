KUMMALINE FENOMEN: Briti „hiidkassid“ murdsid kariloomi ja tekitasid kohalikele elanikele hirmujudinaid 

Möödunud sajandi keskpaigas hakkasid Suurbritannias kulutulena levima kummalised kuuldused. Nimelt rääkisid saareriigi eri paigus elavad britid, et nad on silmanud „hiidkasse“. Veidrad teated saabusid eelkõige maapiirkondadest, kus tundmatud elukad murdsid julmalt maha kariloomi. Olukorra tegi müstilisemaks see, et suuri kaslasi – pantreid, puumasid, tiigreid jt – Briti saartel vabas looduses ei ela. Kas tegu oli paranormaalsete nähtuste, loomaaedadest vabadusse pääsenud eksootiliste kaslaste või lihtsalt alkoholiuimas brittide vaimusünnitistega?