Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas ilmakuulsast maadlejast sai sama kuulus filosoof 

Foto: Vida Press

„Endine matihunt Georg Hackenschmidt peab New Yorgi ülikoolides filosoofilisi loenguid,“ teatas Uudisleht 20. veebruaril 1939, märkides, et maadlusveteran on oma filosoofiast juba kuus raamatut kirjutanud ning tahab uuesti ausse tõsta vana hüüde „Tagasi looduse juurde!“. Tema meelest peaksid inimesed loobuma sellistest kahjulikest ainetest nagu sigaretid, liköörid, sool ja isegi vesi ning tarvitama nende asemel ainult värsket puu- ja aiavilja. Siis oleksid nad kehaliselt palju tugevamad ja nende meelgi oleks tervem ja selgem.