Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas hullunud riigipööraja Toompeal politseinikku pussitas 

Foto: Arno Saar

Oli esmaspäev, 18. veebruar 1929, kui 25sentimeetrise teraga leivalõikamisnuga kandnud mees tungis varsti pärast kella kaheksat hommikul Toompea lossi tiiba, kus toona oli riigivanema kabinet, valitsuse ruumid ja riigikantselei. Kui vahisõdur meest raskelt haavas, siis jõudis too enne surma ülekuulamisel öelda, et tuli Kalevipojana Toompeale võimu üle võtma. Ta teinud seda isa käsul, et päästa Eesti punaste meelevalda sattumast. Riigivanem, Eesti sotsiaaldemokraatliku töölispartei liige August Rei, ega ükski valitsuse liige sel ajal lossis ei olnud.