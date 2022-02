BUCHENWALDI NÕID: võimukas punapea tegutses koonduslaagris õõvastava hobiga 

„Ilsel tekkis mõte, et talle meeldiksid inimnahast valmistatud lambivarjud. Ühel päeval pidimegi kõik vöökohani lahti riietuma. Tema juurde viidi need, kellel oli huvitav tätoveering. Seejärel valis ta endale meelepärased välja. Need inimesed tapeti ning nende nahast valmistati talle lambivarjud.“ Nii kirjeldas Buchenwaldi koonduslaagri karmikäelise valitsejanna üht hobi toonane kinnipeetav. Ehkki laagrit juhtis külmavereline SS-lane Karl-Otto Koch, omandas tema sadistlik abikaasa Ilse Koch – keda tuntakse ka nime all „Buchenwaldi nõid“ – mehest isegi kurikuulsama maine.