Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas 1974. aastal karjuti Tallinnas: „Maha nõukogude võim!“ 

Foto: Elmar Rauam

„„Maha Nõukogude võim!“ seisis muu hulgas plakatitel, milliseid kandsid ja hõikasid Tallinna Inturisti hotelli ees meeleavaldajad. Demonstratsioon algas niivõrd ootamatult, et üks pealtvaatajatest arvas, et tegu on mõne filmistuudio filmimisega,“ kirjutas Stockholmi Eesti Päevaleht meeleavaldusest Tallinnas 17. veebruaril 1974, kui teated selle kohta olid Moskvani jõudnud, ning täpsustas, et arvatavasti toimus meeleavaldus uue Viru hotelli ees.