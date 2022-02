Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kolm aastat koolitatud agent end Rootsis üles andis 

„Rootsis nõukogude agendina paljastatud „põgeniku“ asjus ei ole ametivõimud veel lõplikku otsust teinud, kas ta võib siia jääda või peab lahkuma. Tema tõeline nimi on Heigo Jõgesmaa. Ametivõimud olevat algul kahelnud, kas agendina siia saadetud 36aastase mehe nimi on õige või on see peitenimena määratud,“ kirjutas 10. veebruaril 1972 Vaba Eesti Sõna, kelle väitel olevat teda kolm aastat Rootsi saatmiseks vastavas asutuses treenitud ja talle rohkesti Vene raha kaasa antud.