Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Haapsalu meremuda tegevat Rootsi naistele kortsudeta näod  

„Ärge raputage pead – niisugune leiutis on tõesti tehtud,“ jätkab ajaleht. „Selle sensatsioonilise vahendi nimi on The Blue Mask, mis maakeeles tähendab seda, et nägu tuleb täis mässeldada eesti meremuda ning kui see sodi siis pool tundi näo peal kuivab, olevat mõju näonahale otse fantastiline. Kui te, armsad lugejad, seda juttu siiski ei taha uskuda, siis muretsege endale kõige ilusam ja soliidsem nädala-ajakiri Vecko-Journalen nr 2 tänavusest aastast ning lugege viiendat lehekülge. Ühtlasi on see hea näide sellest, kuidas leidlik vaim oskab isegi mudast ja sopast head raha teenida,“ on Tallinna Post skeptiline, tuues välja mõned read rootslaste reklaamist: „Tugevasti radioaktiivne ja energiaga laetud muda omab ennekuulmatu ergutava mõju naharakkudele, veri tungib jälle nõrgenenud veresoontesse, koed muutuvad tugevateks ja painduvateks, nahk muutub elastseks, kortsud tasanevad, kaetud poorid puhastatakse…“