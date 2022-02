Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas August Alle riigivanemat sõimas ja mis pahandusest edasi sai 

Artur Adson kirjutab oma mälestustes: „Riigivanem Konstantin Päts leidis aga, et tema poolt antava auhinna määramises on ka temal õigus oma seisukohta avaldada, ja tõmbas Alle nime ning teose auhinnatute nimestikust maha, nagu ta kord varemini (Juhan) Sütiste auhindamise tühistas. Žürii liikmed rääkisid asja Tartu kohvikutes laiali ja Alle vihastas end siniseks, nagu öeldakse. Raevuhoos põhjanud ta avalikus lokaalis riigivanemat: „Selle raha on Päts minu taskust ära varastanud!“ Et ta seda mitte sosinal ei hüüdnud, seda kujutleb igaüks, kes Alle häälepasuna ja kõrtsistiiliga tuttav oli. Alle väljendusi kuulis ka politsei ja kvalifitseeris need riigivanema solvamise paragrahvi alla. Meie „tihterit“ (dichter – poeet saksa keeles) ootas vähemalt kolmekuune kinniistumine Patareis.“