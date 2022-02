Küünlapäeva aegu 1536: tallinlastelt vannet võtma sõitnud ordumeistrit tervitas suur kaklus  

Brüggeney hõbetaaler

„36nda aasta küünlapäeval sõitis meister Hermann von Brüggeney täies toreduses Tallinna linna sisse, et kodanikud pidid talle truudust vanduma hakkama. Aga kui ta Raekojas võõruspeol viibis, oleks vaata et suur õnnetus juhtunud, aadlimeeste ja kodanikkude vahel,“ kirjutab Balthasar Russow oma kroonikas, jättes märkimata, et tähelepanuväärset oli veelgi: esimest korda ajaloos oli truudusevande eestikeelses tekstis tarvitatud Tallinna nime Revali asemel.