TEGELIK ROBINSON: riiaka pootsmani jättis üksikule saarele laevakapten 

Maailmakuulsa merehädalise Robinson Crusoe prototüübiks peetakse enamasti (kuigi mitte ainult) šotlasest meremeest Alexander Selkirki. Riiaka iseloomuga pootsman oli laevakapteniga tülli läinud ja teatas talle vihahoos, et tahab laevalt lahkuda. Tüdinud kapten jättiski ta pikema jututa lähimale üksikule saarele. Ei aidanud seegi, et Selkirk mõtles juba järgmisel hetkel ümber. Ta oli lootnud, et tal tuleb saarel vastu pidada vaid mõned kuud ning siis võtab mõni mööduv laev ta peale. Pääsemine tuli aga alles nelja aasta ja nelja kuu pärast.