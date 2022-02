KIRVE-BJÖRN: Islandi ainsa sarimõrtsuka viis kohutavate veretöödeni veider unenägu 

Kuna kurikuulus Kirve-Björn tegutses looduskaunis Snæfellsnese poolsaarel ligi viis sajandit tagasi, ei hiilga tema kohta säilinud andmed erilise usaldusväärsusega ja riigi ainsa sarimõrvariga seotud lood kuuluvad suures osas müütide ja folkloori valdkonda. Näiteks levis islandlaste seas kuulujutt, et Björni ema Sigríður oli joonud rasedana oma abikaasa Péturi verd. See ebainimlik tegevus olevat tekitanud naisele kohutavaid õudusunenägusid, mistõttu hakanud ta ka ise uskuma, et sünnitab koletise. Mõnes mõttes see ka juhtus, sest Björn Péturssonist kujunes elajas, kelle sarnast pole Islandil varem ega hiljem nähtud.