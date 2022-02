NATSIDE SUPERVEISED: vennad Heckid üritasid taaselustada sajandite eest välja surnud tarvast 

Natsid olid teatavasti vaimustunud Saksamaa kangelaseeposest „Nibelungide laul“, millest sai innustust ka Adolf Hitleri lemmikhelilooja Richard Wagner. Eepose peategelane Siegfried osales vahetult enne surma koos Burgundia kuninga Guntheri õukonnaga jahiretkel. Kohalikus metsas korraldati koletu veresaun, mille käigus tapeti lugematul arvul metssigu, põtru, hirvi ning Sigfried hukkas isegi ühe lõvi. Jahitud loomade seas oli ka praeguse koduveise eelkäia – ürgveis ehk tarvas, kes suri välja 17. sajandi esimesel poolel. Just see suursugune imetaja oli üks neist loomadest, keda vennad Heckid üritasid maamunale tagasi tuua. Osaliselt saatis neid isegi edu.