Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas USA esimest korda Venemaa „lähivälismaa“ ideedega kohtus 

Foto: Teet Malsroos

„USA valitsuse esindajad teatasid, et Ühendriigid on kategooriliselt tagasi lükanud Vene poolt tehtud ettepaneku, mis oleks andnud nende mõjusfääri endised Nõukogude Liidu alad ehk nõndanimetatud Vene lähivälismaa,“ refereerisid 3. veebruaril 1994 New Yorgis ilmunud Vaba Eesti Sõna ja siinne Päevaleht varem Valges Majas korraldatud informatsioonikoosolekut, kus muu hulgas väljendati heameelt selle üle, et Eesti, Läti ja Leedu lõid Nõukogude Liidust lahku ja pole ühinenud Sõltumatute Riikide Ühendusega. „USA soov on, et Balti riikide vaade oleks suunatud Läände,“ märgiti, et selleks tahavad Ühendriigid kõigiti soodustada Balti riikide majandus- ja julgeolekusidemeid lääneriikidega.