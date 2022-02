Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti sõjalennukit tulistati Tallinna kohal rahu ajal 

Kuid naine kaotas paraku meelemärkuse, enne kui arst kohale jõudis. „Ma kartsin, et mürsus oli mürkgaasi,“ tunnistas Marie. Õnneks ei olnud see nii. Haiglas selgus, et haavatu oli reieluu murdnud ja oli paarikümne killuhaava tõttu rohkesti verd kaotanud. Kannatanu oli 56aastane Helmi Schotter, kes oli pärit tuntud arstide perekonnast.