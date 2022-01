KU KLUX KIDDIES: rassistliku organisatsiooni tegevusse kaasati nii teismelisi kui ka mudilasi 

1920ndatel loodi Ku Klux Klani liikmete lastele mõeldud harud, et ka pere pisemad saaksid „toredas“ ühistegevuses kaasa lüüa.

1920. aastate keskpaigas saabus rassistliku Ku Klux Klani (KKK) kõrgaeg. Et propageerida valgenahaliste ameeriklaste üksmeelt ja „puhtust“, otsustasid vastuolulise organisatsiooni liikmed kaasata oma tegevusse ametlikult ka naisi ja lapsi. Viimaste jaoks moodustati lausa kolm erinevat allorganisatsiooni: Junior Ku Klux Klan teismelistele poistele, Tri-K Klub teismelistele tüdrukutele ning Ku Klux Kiddies kõige noorematele. See tähendas seda, et kogu perekond sai kanda uhkelt valget mantlit ja teravatipulist mütsi ning osaleda mustanahaliste ja teiste vaenlaste tagakiusamises.