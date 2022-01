Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas suurseikleja Conrad Uexkyll Liivimaad Prantsusmaale parseldas 

Rael tuligi aastakümneid temaga tegeleda esiti kaitstes end Rootsi kuninga Gustav Vasa ees tema süüdistuste vastu. Conrad oli Stockholmi kirjutanud, et 1546. aastal oli ta kogunud sõprade abiga kokku vilja ja tahtnud seda Tallinna sadamast laevale laadida. Raehärrad aga survestanud kaptenit ja see ütles Uexkylliga sõlmitud lepingu üles. Järgmisel aastal olla ta ühest teisest linnast pärit laevadega viljaveos kokku leppinud, kuid kui need Tallinna jõudsid keelas raad neil väljasõidu ära nagu ka kolmandal laeval. Sedasi rikkus linn räigelt vaba kauplemise põhimõtteid.