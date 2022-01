Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Rootsi Expressen kinnitas: Eesti on Baltikumi Soodom ja Gomorra  

Foto: Vambola Salupuu

„Vaba Eesti unistas sellest, et temast saab äri ja kaubanduse magnet, aga temast sai hoopis maffia Hongkong. Endisest, nüüdseks lagunenud tohutust Nõukogude Liidust varastatud kauba väljaveosadam. 1993. aastal mõrvati Eestis 300 inimest. Elanike arvu suhtes lööb Eesti oma mõrvastatistikaga kindlalt üle nii Venemaa kui USA,“ kirjutas Rootsi ajaleht Expressen 1994. aasta jaanuaris, väites, et meil juhib kõike metallimaffia, ja paludes Emexi toonast juhti Robert Lepiksoni foto tarvis poseerida relv käes. See viis Lepiksoni endast välja. Eriti ajalehe kinnitus, et Eestis on kapitalismi paroodia, Balti Soodom ja Gomorra.