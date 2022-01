Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas tantsusaalis jagatakse korve ja nutetakse krokodillipisaraid 

Foto: Vida Press

Krokodillipisaratega on asi selge – neid valades oleme silmakirjalikud, teeskleme kaastunnet või kurbust ning üldse midagi võltsi. Arvata võiks, et need pisarad on suured ja heledad, voolavad põskedel nii, et on juba kaugele näha. Aga see ei pruugi nii olla, vaid piisab paarist nuuksatusestki. „See ütelus on aukartust äratava vanusega ning võeti ristisõdade ajast kaasa Euroopasse jutuna, nagu meelitaks krokodill pisaraid valades ja lapse häälitsusi matkides ohvreid lähemale,“ on omal ajal kinnitanud ajaleht Tallinna Post.