Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Mart Siimanni valitsus otsustas: Estonial hukkunud jäävad merehauda 

„Isegi kui Rootsi valitsus peaks tegema Estonial hukkunute ülestoomist pooldava otsuse, jääb meri siiski uppunute viimaseks puhkepaigaks,“ teatasid Eesti ajalehed järgmisel päeval. Toonane teede- ja siseminister Raivo Vare rõhutas, et Eesti valitsus suhtub eitavalt Estonial hukkunute väljatoomisesse ja lisas, et ta ei näe põhjust, mis paneks valitsust oma seisukohta muutma. Tallinna sõitnud Rootsi ajakirjanikud märkisid, et see jäik seisukoht ei jäta mingiteks tulevasteks läbirääkimisteks enam ruumi.