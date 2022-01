Valve Raudnaski kolumn | Lugemise lummus 

Minagi sain lugemise selgeks kuskil novembris või detsembris. Nagu enamik talulapsi. Sügistööd olid tehtud, pime aeg takistas igasugust väljas toimetamist ja siis oligi vanaemadel, isadel või emadel aega lapsi lugema õpetada. Kui olin juba Ernst Enno lasteluuletusi, Kreutzwaldi muinasjutte ja Eiseni õuduslugusid piisavalt lugenud, hakkasin otsima pikemaid asju. Meil olid kodus Andres Saali rahvusromantilised romaanid „Vambola“, „Aita“ ja „Leili“. Aga oh ehmatust, need olid gooti kirjas! Siiski ilmnes, et kui sul on lugemine selge, harjud ruttu ka gooti tähtedega. Pealegi oli stalinlikus lapsepõlves nii kosutav lugeda Ümera lahingust ja vapratest eestlastest, kes vallutajatele vastu astuvad…