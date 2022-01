ANNELINNA SÜNNIVALUD: ehitamata jäid nii lõbustuspark, kino ja tenniseväljakud kui ka jalakäijate sillad 

„Rohkem meeldis mulle Ülejõe oma tõusude ja langustega. Minu jaoks lõppes Annelinn juba kusagil kanali ääres. Pärast seda tuli kümnete kaupa ühesuguseid maju. Kui ükskord sealkandis tuttava juures pidin ööbima, ekslesin tükk aega teed otsides.“ Just nii iseloomustab kirjanik Piret Bristol oma raamatus „Maailm, mis on hea“ Annelinna. Enam-vähem sama on kogenud ilmselt kõik, kes on esimest korda sattunud Tartu suurde paneelmajade rajooni.