Eestisse tõid raadio Eesti Reisibüroo omanikud: „Igal pool on raadio alal nii palju ära tehtud, aga meil nii vähe!“ 

Veidi rohkem kui 100 aastat tagasi, 1920. aastal esitleti Eestis laiemale publikule esmakordselt raadioaparaati. Et sellest omaaegsest imeasjast kasu oleks, oli aga tarvis ka päris oma raadiojaama. „Igal pool on raadio alal nii palju ära tehtud, aga meil nii vähe!“ arutlesid kaks härrasmeest 1924. aastal Pääsküla rongis omavahel. Need laia maailmavaatega mehed olid tallinlased, Eesti Reisibüroo omanikud Aleksander Tamm ja Hans Oll-Reinson, kes olid juba pikemat aega soovinud, et ka Eesti jõuaks oma esimese raadiojaama loomisega teistele riikidele järele.