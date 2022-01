DELIKATESSID PURGIST: keel hernestega, rassolnik neerudega, füüsalid… 

Foto: Istockphoto

Hautatud keel hernestega, marineeritud seened, kodune aprikoosidžemm, füüsalid, kontsentreeritud puljong (tänapäeval tuntud fondi nimetuse all – toim), aedoad singiga, rassolnik neerudega, marineeritud patissonid ja rohelised tomatid, pruun kontsentreeritud põhikaste… 1960. aastate etikette sirvides võib vaid imestada, mille kõigega Tartu konservitehases juba tollal välja tuldi. Erinevalt paljudest teistest tippettevõtetest, millest tänapäeval võib kirjutada vaid rubriigis „Kadunud hiilgus“, tegutseb see Salvesti nime all praegugi – juba 75 aastat katkematult – ja vaatab lootusrikkalt tulevikku.