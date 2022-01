Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Kuressaares vaimud vabalt linnas ringi hulkusid 

„Praegu on härra Heinrichsenil üsna tihe kontakt vaimude-maailmaga. Talle avaldavad end küll tuttavate ja võhivõõraste, tuntud ja tundmata suuruste vaimud, enamasti siis, kui neid kutsutakse. Kuid sagedasti ilmub üks või teine vaim ka kutsumata külalisena spiritisti juurde,“ teatab Uudisleht. „Mingi seletamatu tunne ütleb äkki spiritistile, et kellegi vaim tahab talle midagi edasi anda. Spiritist võtab paberi ja pliiatsi ja paberile ilmuvad read, mille sisust Heinrichsen ei ole teadlik. Alles hiljem, lugemisel, selgub talle, mis ta midagi mõtlemata on paberile pannud.“