Saab siis tõde nii lihtne olla? Eestlaste iseloomust arvati läbi sajandite ühte ja teist 

EESTLASELE ON KÕIGE TÄHTSAM IKKA TÖÖ JA TÖÖ: Terve küla tuli rehepeksumasina juurde appi. Vaid hetk leiti aega, et pilti teha. Foto: Erakogu

Eestlasi on alati kangesti huvitanud, mis teised meist arvavad. Eks ütle populaarne anekdootki, et džunglis surnud elevanti nähes arutasid teised, mida kasulikku saab sellega ette võtta, aga eestlasel tuli esimeseks pähe: huvitav, mida see elevant enne surma Eestist arvas? Vaatame, mida õpetatud mehed on läbi sajandite eestlaste iseloomust arvanud.