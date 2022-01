OLI PÄEVIK IKKA EHTNE? Traagilise saatusega Anne Franki ja tema perekonna võis reeta juudist advokaat 

Rõõmsameelne ja elava kujutlusvõimega juuditar Anne Frank hakkas II maailmasõja õuduste ajal täitma päevikut, mis oli talle otsekui parima sõbra eest. Ustava kaaslasega jagas ta oma tundeid ja saladusi. Ta ei osanud toona ettegi kujutada, et päevikust kujuneb aastaid hiljem maailma üks tuntum kirjandusteos ja temast endast holokausti kuulsaim ohver. Anne Frankiga on seotud aga ohtralt küsimusi ja tema ümber on tekkinud lausa müsteeriume. Oli õnnetu saatusega tütarlapse päevik võltsing? Kes reetis Frankide perekonna natsidele?