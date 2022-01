KUULSAMAD KUTSUD: ligi kümme aastat surnud peremeest oodanud Hachikost sõjas kangelastegusid sooritanud Chipsini 

Maailma ajalugu märkimisväärselt muutnud koeri on palju. Mõned neist on osalenud kangelaslikult otseses lahingutegevuses või lennanud lausa kosmosesse, teised on teeninud inimeste austuse tänu imetlusväärsele lojaalsusele. Kuna iga koeraomanik hindab oma lemmikut ilmselt kõige kõrgemalt, on keeruline ühe looma tähtsust teisest eristada. Siiski on lood mitmetest koertest kujunenud nii populaarseks, et neid teab pea terve maailm.