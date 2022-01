HOBUSEVARGAST ROIMAR: lühikese süütenööriga Matti Haapoja tekitas hirmu nii Soomes kui ka Siberis 

19. sajandi teisel poolel tegutsenud Matti Haapoja (pisipildil) on Soome üks kurikuulsam mõrtsukas. Turu vanglast (taustafotol) põgenes ta lausa neli korda.

Hobusevaras. Noakangelane. Üllas röövel. Need on vaid mõned hüüdnimed 19. sajandi lõpus Soomes ja Venemaal tegutsenud mõrtsuka Matti Haapoja kohta. Ehkki lausa neli korda vanglast põgenenud mehe arvele jäi ametlikult kolm mõrva, arvasid paljud soomlased, et tegelikke ohvreid võis olla paarkümmend. Haapoja näol oli tegemist ka samal ajal õitsele puhkenud Soome ajakirjanduse ühe esimese sensatsiooniga.