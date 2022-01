Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas terve küla oli ärevil: kratt tõi kiusuks talunaisele lapse 

Talurahvas armastavat kohtus naabritega protsessida, mis muidugi tähendas, et erilist armastust külarahvas nende vastu ei hellitanud. Seda enam, et Neo talu peremehed tundnud nõiaviise, mis samuti alatihti külaga tüli äratanud. Jutu järgi kartnud nad ise kangesti, et keegi hoopis neid haigeks nõiub või mürgitab.