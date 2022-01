ARSTIDE VANDENÕU: tunnustatud meditsiinitöötajaid süüdistati plaanis mõrvata kommunistliku partei võtmefiguure 

13. jaanuaril 1953 kuulutas ajaleht Pravda, et Nõukogude Liidu tipparstid sepitsesid verist vandenõud. Vastuolulise loo pealkirjaks oli: „Pahelised spioonid ja mõrvarid meditsiiniteadlaste maski taga“. Seal toodi nimeliselt esile üheksa arsti – kuus neist olid juudid –, kes olid kommunistlike võimude teatel seotud mitme tähtsa parteitegelase surmaga. Lisaks kuulutati, et „terroristlikul grupil“ on plaanis mõrvata veel mitmeid Nõukogude Liidu võtmetegelasi. Tegemist oli Jossif Stalini kurikavala plaaniga saada lahti juutidest ja alustada parteis uut suurpuhastust.