Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas tühjade riiulitega poest kadus ka leib ja asemele tulid talongid 

„Valitsuse eilsel istungil otsustati, et leiba, piima, juustu ja võid hakatakse homsest müüma talongide alusel. Põllumajandusministeeriumile tehti ülesandeks kehtestada riiklikele liha- ja piimakombinaatidele kohustuslik toodangunomenklatuur, et toidukaupa jõuaks tarbijani võimalikult rohkem. Vähendatakse toodangut, mida tootjad ja töötlejad saaksid rahareformi ootel ladudesse koguda. Et olemasolevad toodangukogused on liha- ja piimakombinaatides erinevad, kuulutatakse need riigi ressursiks ja jaotatakse vastavalt ümber,“ tsiteerisid ajalehed ametlikku teadet 10. jaanuaril. Juba järgmisel päeval teatas valitsus, et uusi talongikaupu tuleb juurde. Piima võis nüüd samuti ainult selle paberitüki esitamisel saada. Pool liitrit päevas, kui õigel ajal poodi satud. Tallinna linnavalitsus lisas: „Piima saamine kindlustatakse kuni kaheaastastele lastele, neid on linnas umbes 13 000, ja haavandtõbe põdevatele inimestele, keda on umbes tuhat, koguses liiter päevas.“