August Kitzberg: abikaasa pattulangemise avastanud mees lahutas esimese Eesti kirjanikuna abielu 

August Kitzberg abikaasaga, Pöögle, 1906 Foto: Viljandi muuseum / muis.ee

Aasta oli 1875, kui paarikümneaastane Kodavere Rannamõisa kohtukirjutaja August Kitzberg tutvus endast aasta vanema Luunja rentnikutütre Sophie (Emilie Adele) Petersoniga. Kaunitar lummas noormehe ja peagi nad kihlusid. „Noored olime ‒ noor oli ka neiu häärberi teisest otsast. Kui sageli ei vähelnud me siis palava päikese käes kui kaks last, kes ei tea patust,“ on Kitzberg meenutanud. Ta oli küll pisut murelik, sest juhuslikult oli talle näppu juhtunud pruudile võõra mehe poolt saadetud armastuskiri. „Too on ju Sophie lapsepõlvesõber!“ tõrjusid Petersonid ta kahtluse. Kihlus jäi püsima. Noored abiellusid 24. juulil 1879.