VÄHETUNTUD EDISON: 25 fakti maailma ühest tuntuimast leiutajast, kes sai 6. jaanuaril 1931 oma viimase patendi 

Foto: akg-images

„Maryl oli väike tall…“ Nii algas maailma esimene helisalvestis, mille tegi omaleiutatud fonograafi abil 1877. aastal üks maailma kõigi aegade tuntumaid leidureid Thomas Alva Edison. Fonograaf oligi tema leiutistest esimene, mis laiemat tähelepanu pälvis, see ja hõõglamp tegid ta tuntuks üle maailma. Edisoni leiduritegevus kestis üle 60 aasta. Elu jooksul jõudis ta saada 1093 patenti, neist viimase 1931. aasta 6. jaanuaril. See puudutas galvaniseerimisprotsessi (ühe metalli katmist teisega elektri abil) täiustamist. Kogu Edisoni muu elu on jäänud tema leiutajamaine varju, sellest on vähe räägitud. Ja ega leiutaminegi alati libedalt läinud. Allpool on ära toodud 25 fakti tema elu varjatumast poolest.