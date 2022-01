Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas keeleisa Aavik tahtis alasti koolitüdrukut näha 

Loengute vaheajal heitis keegi blond neiu Aavikule silma. Tol oli küll keegi brünett preili välja valitud, kuid too kadus silmist. „Et mitte üksi jääda, pöörsin selle blondi noore preili poole, ütledes, et temaga tahaksin pühap. kokku saada. Ta oli nõus. Sääl aga otsustin, et miks alles homme, võiks juba õhtu koos veeta. Ka selle ettepanekuga oli ta rahul. Viisin ta kinosse. Osotui, et ta oli Tallinna Eesti Kommertskooli õpilane (16 aastane), aga välimuselt üsna täiskasvanu.“