FOTOLAEGAS | Jalutuskäik Tallinna kaubamajas 

GALERII

„Palun kasutage ostukorvi,“ nõuab silt selle osakonna riiulite kohal. Kasutaks küll, kui oleks sinna midagi laduda! Morni näoga müüjal on ilmselt ka külm, mida näitab seegi, et töövormiks oleva kitli alla on peidetud pikkade varrukatega kampsun. Foto: Endel Tarkpea / ETA / Õhtuleht arhiiv