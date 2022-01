GALERII | AARETE JAHT! Milliseid väärisesemeid leiti mullu maapõuest? 

LIIVI SÕJA AEGNE AARE LÄÄNE-VIRUMAALT: hilissügisese üllatusena tuli Lääne-Virumaalt päevavalgele tõenäoliselt Liivi sõja keerises maetud varandus, mis koosnes metallgraapenisse ehk kolmjalgpotti pandud erinevatest ehteasjadest. Osa asju ei olnud ilmselt graapenisse ära mahtunud ning need olid hoolikalt sätitud nõu kõrvale kivide vahele. Graapeni sisu on hetkel veel teadmata ning selle järk-järgulise väljapuhastamisega tegeleb konservaator. Ehete hulgas on lisaks krõllidele, rinnalehtedele ja paaterripatsitele ka ripatsmünte, väiksemaid ripatseid ja suurel hulgal imepisikesi klaashelmeid. Üks huvitavamaid esemeid on ripats, mis koosneb stiliseeritud tähtedest SM. Kas see võiks viidata omaniku identiteedile???