Sada aastat kohtuvaidlusi: Pärnu suurärimehe testamendi lahendamata jäänud keerdsõlm 

Jacob Jacke portree. Foto: Pärnu Muuseum SA / muis.ee

Pärnus on kestnud jaht miljonitele enam kui sada aastat. Päevaleht valis oma uudispommi avaldamiseks 1936. aasta viimase päeva, paljastades, et Eesti ühe vanima kaubakontori asutaja, Jacob Jacke testamendi originaal on jäljetult kadunud ja alles pole ka päranduse deklaratsiooni. Isegi tsaariaegse Liivimaa kuberneri nõue ei pannud omal ajal Pärnu raekohust firma seisu põhjalikumalt revideerima. See olevat kaubandusmaailma üldise kombe vastane ja kõigutavat kaubakontori krediidiusaldust.