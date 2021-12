Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas New York Eesti sensitiivi appi tellis

Foto: Reuters/Scanpix

„Eesti üks tuntuim selgeltnägija ja ravija proua Koidu (70) astub oma suurest ja hämarast, Nõmme lumiste mändide all asuvast majast tulijale vastu. Vanaprouast ei oska esimesel pilgul arvatagi, et saabuva aasta algul sõidab ta Ameerikasse, New Yorgi Kingstoni hospidali, tegelema sensitiivdiagnostikaga,“ kirjutab Päevaleht 30. detsembril 1993. „Mul ei ole röntgeniaparaati vaja. Näen lihtsalt inimestest läbi,“ ütleb vanaproua, kes muu kõrval suutnud Pääskülas väikest kohvikut pidada.