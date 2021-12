UUED AVASTUSED: Kairo teadlased „pakkisid lahti“ 3500 aasta eest valitsenud Egiptuse vaarao 

Esmaspäeval ajakirjas Frontiers in Medicine avaldatud uuringu kohaselt paljastas digitaalne uurimine esmakordselt vaarao Amenhotep I näo ning võimaldas teadlastel tema elu, surma ja matmise kohta rohkem teada saada. Ta on seni ainus 19. või 20. sajandil avastatud kuninglik vaarao, kelle surnukeha pole tänapäeval täielikult lahti pakitud. Seda on tehtud pärast matmist ilmselt vaid korra – umbes 400 aastat pärast vaarao surma, kui preestrid üritasid hauaröövlite käe läbi kahjustatud muumiat „parandada“ ja ta ümber matta.