Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kohutav uputus laastas Narva-tagust 

EV100 pidulik riigilipu heiskamine Narva Hermani kindluses. Foto: Teet Malsroos

„Ootamatu suur veetõus Naroova jõel. Kriusha küla hävinemas, elanikud hädaohus. Suur vesi ka Vjäska, Ust-Gorodjanka ja Omuti külad enda alla matnud. Kariloomad uppunud. Kuulduste järgi on ka hulk inimesi surma saanud. Elanikud põgenevad. Need, kes pole põgenema pääsenud, on pööningutel varjus. Appi saadetud sõjaväe salk ei pääse õnnetuse kohale. Tallinnast sapööride rood sinna saadetud,“ kirjutas Waba Maa 28. detsembril 1923. aastal.