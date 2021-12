Valve Raudnaski kolumn | Aasta linn – Narva 

Katri Raigi puhul ei saa öelda, et tuli, nägi ja võitis. Ta on üle paarikümne aasta Narvaga seotud ja Narva kolledži eduka juhtimisega ka ennast tõestanud. Foto: Robin Roots

1939. aastal kirjutas Juhan Sütiste poeemi „Lääs ja ida“. Üks peatükk selles on pühendatud Narvale. Mis on praegu Narvas, nagu siis oli, kuid millest pole enam jälgegi? Mõistagi oli Narva jõel nii siis kui on ka nüüd „üks kallas läänes, teine idas“. Murrangulisem muutus minevikuga võrreldes on see, et enam ei saa kirjutada: „ning ikka mõni surnud sajand / su sammudega kõrvu käib“. Surnud sajandite majad pommitati rusudeks 1944. aastal. Küll aga on praegugi sulatõsi see, et „häid kapsapiirakaid ja kalu / võib Narvast saada vene moel“. Kindlasti tuleks siia lisada ka imemaitsvad kartulipirukad. Täiesti muutunud on aga kohvi saatus Narvas. Sütiste kirjutab: „Ning see, kes vähegi veel suudab, / siin hoidku kohvist eemale“. Nüüdne narvakas joob ise kohvi ja pakub korralikku kohvi ka oma söögikohtades.